РФ массированно бьет по АЗС в Украине: какие области оказались под ударом

АЗС

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска совершили серию атак на автомобильные заправочные станции в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

РФ атакует АЗС — что известно

По его словам, под ударами оказались объекты топливной инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, что привело к пожарам, разрушениям и ранениям людей.

Реклама

«Сразу три АЗС только что атакованы в Пирятине — это граница Полтавской и Киевской областей. Еще две горят в Сумах. Минимум одна сгорела сегодня в Харькове. Ждем создания запасов нефтепродуктов…. Upd: атакована еще одна станция к югу от Пирятина», — отметил Сергей Куюн.

Атака РФ на Полтавщину — что известно о попадании

Также атаку на АЗС в Полтавской области подтвердил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич. По его словам, во время воздушной тревоги враг ударил по заправке в Лубенском районе. Там повреждены оборудование, окна и автомобиль. Известно о 6 пострадавших.

Кроме того, зафиксировали еще одно попадание БпЛА по автомобилю рядом с АЗС в Лубенском районе. Впоследствии начальник ОВА сообщил о еще одной атаке РФ в области.

«Еще две автозаправочные станции в Лубенском районе были атакованы враждебными БПЛА сегодня вечером. По состоянию на данный момент, информации о травмированных в экстренные службы не поступало», — заявил Виталий Дьяковнич.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, 3 июля в Сумах раздалась серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия атакует Сумщину по авиации.

А в Дарницком районе Киева завершили разбор завалов разрушенного дома: обнаружены 10 погибших. В ночь на 2 июля РФ убила в столице 30 человек.

Ранее мы писали, что армия РФ 3 июля ударила управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Запорожье. Из-за этого обстрела погибли 2 человека. Еще по меньшей мере 21 человек получил ранения.

Новости партнеров