РФ массированно приготовила по поездам в трех областях Украины: что известно (видео)
Российские войска 5 мая массированно ударили по инфраструктуре «Укрзализныци».
Армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в трех областях Украины. В частности, удары зафиксированы в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Сегодня, 5 мая, около 07:30 в Харьковской области вражеский БпЛА атаковал и уничтожил вагон.
«Но главное – люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была защищена. Предварительно – без пострадавших», – подчеркнул он.
В Полтавской области российский дрон попал между путями рядом с тепловозом. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, повреждения получил вагон — из-за взрыва произошло возгорание.
Обстреляли россияне станцию на Днепропетровщине. Там атакой беспилотника поврежден электровоз, находившийся на пути.
«Поезд был остановлен предварительно из-за дроновой опасности. Так что работники также были заранее предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет», – проинформировал Кулеба.
Он подчеркнул, что люди были защищены. В настоящее время железная дорога работает, движение продолжается.
Напомним, российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Запорожье и порт в Одессе . В Запорожье погиб помощник машиниста, а последний получил ранение. Удар произошел по сортировочному парку, где находился поезд. В Одессе повреждены портовые объекты, возникли пожары. Обошлось без пострадавших.