РФ массированно ударила дронами и "Калибрами" по Буковине: куда целился враг

Ракетный удар. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью армия Российской Федерации совершила массированную атаку на Черновицкую область. Оккупанты запустили по региону 11 беспилотников и четыре крылатые ракеты типа «Калибр».

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.

Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе. На местах поражений работают все соответствующие службы, продолжаются работы по ликвидации последствий», — сообщил чиновник.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших нет. Ситуацию на Буковине он называет «полностью контролируемой». Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме, добавил Осипенко.

Заметим, на Буковине объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА и ракет. В частности, в Днестровском районе сирены звучали более двух часов — с 02:23 до 04:29.

Напомним, ночью во время очередного обстрела армия России запустила сотни дронов и ракеты. По данным воздушных сил, было обнаружено 509 средств воздушного нападения. Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В частности, соседняя Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину. Соседняя страна снова поднимала военную авиацию. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «достигали наивысшего уровня готовности».

