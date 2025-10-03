ТСН в социальных сетях

Украина
2653
РФ массированно ударила дронами и ракетами по Полтавщине: власти сообщили о последствиях

Целью русской армии была энергетическая инфраструктура.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © скриншот с видео

Ночью против 3 октября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Враг применил ракеты и беспилотники. Произошли попадания.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Произошли попадания и падение обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. Во всех случаях обошлось без пострадавших, подчеркнул Когут.

Отметим, по данным отдела оперативного реагирования Полтавского горсовета, из-за аварийной ситуации на сети электропитания общественного транспорта и линии внешнего освещения полностью перекрыто движение транспорта по брусчатке на улице Небесной Сотни.

Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги в Полтаве раздались взрывы. Украинские Воздушные силы сообщили, что город атаковали несколько ракет, шедших по нескольким группам. В нескольких районах области, в том числе и в областном центре, фиксировали полет ударных БпЛА типа "Шахед".

Заметим, этой ночью Россия совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг применил крылатые и баллистические ракеты. Мониторинговые каналы информировали, что под основным ударом находились Полтава и область.

Новость дополняется
