РФ массированно ударила дронами и ракетами по Полтавщине: власти сообщили о последствиях
Целью русской армии была энергетическая инфраструктура.
Ночью против 3 октября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Враг применил ракеты и беспилотники. Произошли попадания.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
"Произошли попадания и падение обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.
По его словам, в Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. Во всех случаях обошлось без пострадавших, подчеркнул Когут.
Отметим, по данным отдела оперативного реагирования Полтавского горсовета, из-за аварийной ситуации на сети электропитания общественного транспорта и линии внешнего освещения полностью перекрыто движение транспорта по брусчатке на улице Небесной Сотни.
Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги в Полтаве раздались взрывы. Украинские Воздушные силы сообщили, что город атаковали несколько ракет, шедших по нескольким группам. В нескольких районах области, в том числе и в областном центре, фиксировали полет ударных БпЛА типа "Шахед".
Заметим, этой ночью Россия совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг применил крылатые и баллистические ракеты. Мониторинговые каналы информировали, что под основным ударом находились Полтава и область.