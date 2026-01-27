РФ массированно ударила дронами по областному центру: десятки раненых, повреждена инфраструктура и жилье

Беспилотник.

Ночью против 27 января армия Российской Федерации совершила массированную атаку беспилотниками в Одессу. Число пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным властей, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

«Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки», — подчеркнул чиновник.



Известно, что в результате атаки БпЛА повреждена инфраструктура и жилые дома . Самая сложная ситуация — в Хаджибейском районе, где разрушена часть жилого дома. Спасатели осуществляли поисково-спасательные работы.