Украина
13k
1 мин

РФ массированно ударила дронами по областному центру: десятки раненых, повреждена инфраструктура и жилье

Россияне атаковали в Одессе гражданскую инфраструктуру.

Елена Капник
Дополнено новыми материалами

Ночью против 27 января армия Российской Федерации совершила массированную атаку беспилотниками в Одессу. Число пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным властей, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

«Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки», — подчеркнул чиновник.

В Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. / © Facebook / Сергей Лысак

В Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. / © Facebook / Сергей Лысак

22 человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

22 человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

22 человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

22 человека пострадали в результате ночной атаки на Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. / © Facebook / Сергей Лысак

Повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. / © Facebook / Сергей Лысак

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Одессе ночью раздались взрывы . Власти сообщили, что областной центр находится под атакой российских дронов.

Известно, что в результате атаки БпЛА повреждена инфраструктура и жилые дома . Самая сложная ситуация — в Хаджибейском районе, где разрушена часть жилого дома. Спасатели осуществляли поисково-спасательные работы.

13k
