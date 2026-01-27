- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 13k
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ массированно ударила дронами по областному центру: десятки раненых, повреждена инфраструктура и жилье
Россияне атаковали в Одессе гражданскую инфраструктуру.
Ночью против 27 января армия Российской Федерации совершила массированную атаку беспилотниками в Одессу. Число пострадавших возросло до 22 человек.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По данным властей, в результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.
«Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки», — подчеркнул чиновник.
ФОТО
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Одессе ночью раздались взрывы . Власти сообщили, что областной центр находится под атакой российских дронов.
Известно, что в результате атаки БпЛА повреждена инфраструктура и жилые дома . Самая сложная ситуация — в Хаджибейском районе, где разрушена часть жилого дома. Спасатели осуществляли поисково-спасательные работы.