Украина
2614
РФ массированно ударила дронами по одной из областей: что известно о последствиях

По данным властей, известно о по меньшей мере четырех травмированных.

Елена Капник
© ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Ночью на понедельник, 2 февраля, российская армия ударила беспилотниками по Черкасской области. В частности, прилеты произошли в областном центре.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Трудная ночь для Черкасщины. РФ устроила нам массированную атаку с неба. По предварительным данным, есть четыре травмированных», — подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за российских обстрелов произошли падения враждебных БПЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. Возникли пожары.

Как сообщалось, посреди ночи в Черкассах раздались взрывы . Военные предупреждали о движении беспилотников в сторону города. После взрывов в областном центре начался пожар.

