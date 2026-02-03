- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ массированно ударила по Днепропетровщине: что известно о последствиях (фото)
В Днепре из-за обстрела РФ пострадал инфраструктурный объект, частные дома, дом и общежитие.
Армия РФ 3 февраля массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. В областном центре возник пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По данным ОВА:
В Днепре — фиксировали возгорание, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие;
В Слобожанской общине Днепровского района - загорелся автомобиль, изуродованный дом;
В Роздорской, Раевской общинах Синельниковского района и в самом Синельниково — возник пожар. Изуродованная инфраструктура, частное предприятие, гараж, авто;
на Никопольщине - удары FPV-дронов и артиллерии. РФ атаковала Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж.
«К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Ганжа.
Как мы писали, 1 февраля кафиры ударили по Днепру дронами . Есть жертвы и разрушения.
Из-за циничной российской атаки погибли два человека — женщина и мужчина.
В ОВА отметили, что атака произошла ночью. Из-за обстрела возник пожар, разрушенный частный дом, еще два — повреждены. Изуродован также легковой автомобиль.
Вечером этого же дня российские войска нанесли очередную кровавую атаку на Днепропетровщину , убив мирных жителей.
Так, армия РФ ударила дроном по Павлоградскому району. Он попал возле служебного автобуса шахты "Терновская". Погибли 15 человек. Еще 7 — получили ранения разной степени тяжести.