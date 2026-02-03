РФ массированно ударила по Днепропетровщине: что известно о последствиях (фото)

Обстрелы Днепропетровщины

Армия РФ 3 февраля массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. В областном центре возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака РФ на Днепропетровщину

По данным ОВА:

В Днепре — фиксировали возгорание, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие;

В Слобожанской общине Днепровского района - загорелся автомобиль, изуродованный дом;

В Роздорской, Раевской общинах Синельниковского района и в самом Синельниково — возник пожар. Изуродованная инфраструктура, частное предприятие, гараж, авто;

на Никопольщине - удары FPV-дронов и артиллерии. РФ атаковала Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж.

«К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Ганжа.

Как мы писали, 1 февраля кафиры ударили по Днепру дронами . Есть жертвы и разрушения.

Из-за циничной российской атаки погибли два человека — женщина и мужчина.

В ОВА отметили, что атака произошла ночью. Из-за обстрела возник пожар, разрушенный частный дом, еще два — повреждены. Изуродован также легковой автомобиль.

Вечером этого же дня российские войска нанесли очередную кровавую атаку на Днепропетровщину , убив мирных жителей.

Так, армия РФ ударила дроном по Павлоградскому району. Он попал возле служебного автобуса шахты "Терновская". Погибли 15 человек. Еще 7 — получили ранения разной степени тяжести.