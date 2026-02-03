ТСН в социальных сетях

Украина
632
1 мин

РФ массированно ударила по Днепропетровщине: что известно о последствиях (фото)

В Днепре из-за обстрела РФ пострадал инфраструктурный объект, частные дома, дом и общежитие.

Катерина Сердюк
Обстрелы Днепропетровщины

Обстрелы Днепропетровщины

Армия РФ 3 февраля массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. В областном центре возник пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

По данным ОВА:

  • В Днепре — фиксировали возгорание, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие;

  • В Слобожанской общине Днепровского района - загорелся автомобиль, изуродованный дом;

  • В Роздорской, Раевской общинах Синельниковского района и в самом Синельниково — возник пожар. Изуродованная инфраструктура, частное предприятие, гараж, авто;

  • на Никопольщине - удары FPV-дронов и артиллерии. РФ атаковала Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж.

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

«К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Ганжа.

Как мы писали, 1 февраля кафиры ударили по Днепру дронами . Есть жертвы и разрушения.

Из-за циничной российской атаки погибли два человека — женщина и мужчина.

В ОВА отметили, что атака произошла ночью. Из-за обстрела возник пожар, разрушенный частный дом, еще два — повреждены. Изуродован также легковой автомобиль.

Вечером этого же дня российские войска нанесли очередную кровавую атаку на Днепропетровщину , убив мирных жителей.

Так, армия РФ ударила дроном по Павлоградскому району. Он попал возле служебного автобуса шахты "Терновская". Погибли 15 человек. Еще 7 — получили ранения разной степени тяжести.

632
