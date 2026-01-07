РФ массированно ударила по Днепру: власти сообщили о последствиях (фото)

Атака на Днепр.

Реклама

Ночью на 7 января российская армия ударила по городу Днепр беспилотниками. Из-за массированной атаки пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По данным чиновника, 8-летняя девочка будет приходить в себя дома, а 16-летнюю пострадавшую госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Реклама

Из-за ударов россиян в городе возникло несколько пожаров. Пока все потушили. Кроме того, повреждены многоэтажки, частный дом, админздания, автомобили, инфраструктура и газопровод.

Гайваненко также сообщил, что РФ ударила БпЛА по Васильковской общине Синельниковского района. В то же время Никополь был обстрелян из артиллерии.

Всего в ночь силы ПВО сбили на Днепропетровщине 27 вражеских беспилотников.

ФОТО

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Как сообщалось, Россия атаковала жилые дома и учебные заведения в Днепре . В частности, повреждено более десяти многоэтажных домов. Кроме того, в результате удара потерпело разрушения одно из профессионально-технических училищ, где обучают, в частности, слесарей и кондитеров.

Реклама

Дата публикации 13:34, 06.01.26 Количество просмотров 33 ТСН 13:00 новости 6 января. Украинцы празднуют Крещение! Озеро растительного масла в Днепре!