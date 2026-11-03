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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ массированно ударила по домам, больнице и ТЭС в большом областном центре: есть травмированные — все детали (обновлено)

Россияне ночью и утром накрыли ракетами Днепр — город потряс мощные взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

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Утром 3 ноября в Днепре произошла серия взрывов. Армия РФ нанесла удар по областному центру. В городе разрушение. В частности, жилых домов.

Что известно об атаке и последствиях — читайте на ТСН.ua.

В Днепровском районе с 02:32 продолжается воздушная тревога. После трех ночи и утром в Днепре раздалось несколько взрывов. Ночью Воздушные силы предупреждали о ракетах, в частности баллистических, курсом на город. Утром была еще и угроза БпЛА.

Атака на Днепр — какие последствия

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что на рассвете РФ нанесла удары по Днепру. По его словам, в городе ранены.

«В Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома, админздания», — сообщил чиновник.

По словам городского головы Бориса Филатова, в результате российского удара также повреждена больница. Кроме того, зафиксировано попадание в жилищный квартал и отдел полиции в Самарском районе города.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 08:00 власти сообщали о пяти раненых. Впрочем, стало известно, что количество травмированных возросло до 15. По данным медиков, трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь, в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенных домов чрезвычайники спасли девять человек.

Фото последствий

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Атака на Днепр 3 ноября.

Как сообщалось, этой ночью россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района. Утром на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света.

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