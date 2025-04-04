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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
779
Время на прочтение
1 мин

РФ массированно ударила по Харькову: количество погибших продолжает расти

Более 30 человек получили ранения.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Харьков.

Атака по Харькову 4 апреля. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Поздно вечером 3 апреля армия РФ массирована ударила по Харькову . По состоянию на утро количество погибших выросло до четырех.

Об обновленных данных сообщил городской голова Игорь Терехов.

"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших. Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором", - подчеркнул мэр.

По его словам, также известно о 35 раненых.

Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна. Все попадания — либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.

Дата публикации
Количество просмотров
779
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