РФ массированно ударила по Харькову: количество погибших продолжает расти

Атака по Харькову 4 апреля. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

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Поздно вечером 3 апреля армия РФ массирована ударила по Харькову . По состоянию на утро количество погибших выросло до четырех.

Об обновленных данных сообщил городской голова Игорь Терехов.

"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших. Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором", - подчеркнул мэр.

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По его словам, также известно о 35 раненых.

Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна. Все попадания — либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.

Дата публикации 13:09, 03.04.25 Количество просмотров 12 В России возник пожар на Онежском судостроительном заводе