- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 779
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ массированно ударила по Харькову: количество погибших продолжает расти
Более 30 человек получили ранения.
Поздно вечером 3 апреля армия РФ массирована ударила по Харькову . По состоянию на утро количество погибших выросло до четырех.
Об обновленных данных сообщил городской голова Игорь Терехов.
"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших. Из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором", - подчеркнул мэр.
По его словам, также известно о 35 раненых.
Напомним, что атака на Харьков была максимально коварна. Все попадания — либо по многоэтажным домам, либо рядом с ними.