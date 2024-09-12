РФ массированно ударила по Конотопу: что известно о последствиях и потерпевших

Более десяти человек получили травмы.
В ночь на четверг, 12 сентября, армия РФ нанесла массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины на Сумщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Конотопской областной военной администрации.
"Россияне применили БПЛА типа "Шахед", в частности, направив их на жилые дома, учебные заведения и медицины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что известно о 13 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести.
Сейчас на месте "прилетов" работают аварийно-спасательные службы, ликвидирующие последствия авиационного удара. Информация о последствиях уточняется.
Как сообщалось, россияне атаковали Киев беспилотниками. Это уже седьмой обстрел столицы с начала сентября. Воздушную тревогу объявляли трижды и суммарно продолжалось около двух часов.