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РФ массированно ударила по Конотопу: что известно о последствиях и потерпевших

РФ массированно ударила по Конотопу: что известно о последствиях и потерпевших

Спасатели. / Фото: Associated Press

Более десяти человек получили травмы.

В ночь на четверг, 12 сентября, армия РФ нанесла массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Конотопской областной военной администрации.

"Россияне применили БПЛА типа "Шахед", в частности, направив их на жилые дома, учебные заведения и медицины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о 13 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас на месте "прилетов" работают аварийно-спасательные службы, ликвидирующие последствия авиационного удара. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщалось, россияне атаковали Киев беспилотниками. Это уже седьмой обстрел столицы с начала сентября. Воздушную тревогу объявляли трижды и суммарно продолжалось около двух часов.

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