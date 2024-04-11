РФ массированно ударила по объектам энергетики: у Зеленского сообщили, где самая сложная ситуация

В Харьковской области перебои с электроэнергией.

Утром 11 апреля армия Российской Федерации совершила еще одну массированную атаку по энергетике Украины. Самая сложная ситуация в Харьковской области, где враг нанес только более 10 ракетных ударов по самому Харькову.

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба.

"Страна-террористка пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает как укрытие", — говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что энергетики и профильные службы анализируют последствия российской атаки. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Прошло без погибших и пострадавших.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что утром 11 апреля Россия атаковала энергообъекты в четырех областях. Энергетики уже работают над устранением последствий.

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