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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ массированно ударила по одной из центральных областей: есть «прилеты» - детали

Российская армия массированно атаковала Полтавщину беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В течение суток российская армия несколько раз атаковала Полтавскую область . В частности, под прицелом оказалось одно из учебных заведений. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«В Кременчугском районе враг с помощью БПЛА атаковал территорию одного из учебных заведений. Повреждено здание», - подчеркнул чиновник.

Кроме того, в Миргородском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории. Загорелась сухая растительность. Обломками и взрывной волной повреждено электросопротивление.

Российский беспилотник также БПЛА попал по территории промышленного предприятия. В результате атаки горела сухая растительность.

Как сообщалось, накануне Россия дважды ударила по зданию Запорожской ОГА. По данным чиновников, оккупанты нанесли целенаправленную атаку. Прошло без пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
721
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