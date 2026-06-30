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- Украина
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РФ массированно ударила по одной из центральных областей: есть «прилеты» - детали
Российская армия массированно атаковала Полтавщину беспилотниками.
В течение суток российская армия несколько раз атаковала Полтавскую область . В частности, под прицелом оказалось одно из учебных заведений. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
«В Кременчугском районе враг с помощью БПЛА атаковал территорию одного из учебных заведений. Повреждено здание», - подчеркнул чиновник.
Кроме того, в Миргородском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории. Загорелась сухая растительность. Обломками и взрывной волной повреждено электросопротивление.
Российский беспилотник также БПЛА попал по территории промышленного предприятия. В результате атаки горела сухая растительность.
Как сообщалось, накануне Россия дважды ударила по зданию Запорожской ОГА. По данным чиновников, оккупанты нанесли целенаправленную атаку. Прошло без пострадавших.