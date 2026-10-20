Атак на объект энергетики. / © Associated Press

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В ночь на 20 октября армия РФ массированно атаковала беспилотниками энергетическую инфраструктуру на западе. В частности, в Тернопольской и Ровенской областях повреждены объекты.

Что известно об атаке на западные области и их последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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В ночь в нескольких районах Тернопольской области объявляли «желтую» воздушную тревогу. До сих пор раздаются сирены в Кременецком районах, где тревога продолжается с 04:52. Новые взрывы в регионе произошли около 08:20.

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Не прекращают звучали сирены и в Ровенской области. Еще в 05:46 была объявлена тревога в Вараском, Ровенском и Сарненском районах, а в 02:45 — в Дубенском.

Атака на Ровенщину — что известно

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Ковал сообщил, что в регионе силы ПВО уничтожили значительное количество враждебных целей, однако без повреждений не обошлось.

В частности, в жилой зоне выбило окна. На Дубенщине возникли перебои с электроснабжением, однако свет уже восстановили всем потребителям.

Удар по Тернопольщине — последствия

Начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух сообщил об атаке на регион.

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«Враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, оставить население без света и тепла», — подчеркнул он.

Под ударом оказались три объекта энергетической инфраструктуры в Кременецком районе. Также зафиксирован повреждение частных домохозяйств в Чортковском районе.

По словам чиновника, на местах «прилетов» работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что последние несколько дней РФ атакует энергетическую инфраструктуру Тернопольщины. В частности, накануне утром из-за попадания в Кременецком районе произошло обесточивание части потребителей.

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Напомним, из-за участившихся в последнее время обстрелов энергетики «Укрэнерго» ввело отключение света на 20 октября. Для всех категорий потребителей в части областей будут введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей.

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