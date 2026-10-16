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- Украина
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РФ массированно ударила по Ровно: в городе взрывы и бушуют пожары — первые детали
В городе слышны взрывы — воздушная тревога продолжается.
В городе Ровно с утра раздаются взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В настоящее время регион атакуют ударными дронами.
Об этом сообщают в Телеграм-каналах.
Пользователи пишут о серии взрывов и пожаре. Местные власти пока не сообщают деталей.
Ранее сообщалось, что в Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.
Отметим, что утром российские войска атакуют Украину реактивными беспилотниками. Движение фиксируют в нескольких областях.
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