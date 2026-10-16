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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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499
Время на прочтение
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РФ массированно ударила по Ровно: в городе взрывы и бушуют пожары — первые детали

В городе слышны взрывы — воздушная тревога продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ровно находится под атакой

Ровно находится под атакой / © Getty Images

В городе Ровно с утра раздаются взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В настоящее время регион атакуют ударными дронами.

Об этом сообщают в Телеграм-каналах.

Пользователи пишут о серии взрывов и пожаре. Местные власти пока не сообщают деталей.

Ранее сообщалось, что в Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

Отметим, что утром российские войска атакуют Украину реактивными беспилотниками. Движение фиксируют в нескольких областях.

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