РФ массированно ударила по важному объекту "Укрзализныци": детали

Укрзализныця.

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Ночью против 2 мая российские войска массированно атаковали локомотиворемонтный завод "Укрзализныци" в Запорожье - Запорожский электровозоремонтный завод.

Об этом сообщили в "УЗ".

"Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье. Гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов", - отмечают в компании.

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Очередной персонал предприятия находился в укрытии, поэтому на заводе нет раненых или погибших.

Отмечается, что на месте атаки работают взрывотехники, только утром ГСЧС удалось потушить пожар.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целит исключительно гражданские железнодорожные предприятия", - добавили в "Укрзализныци".

Атака на Запорожье

Поздним вечером 1 мая взрывы прогремели в разных районах Запорожья. Оккупанты атаковали город беспилотниками. Стало известно, что россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов.

Сначала в ОВА сообщили о гибели человека. Впрочем, впоследствии местные власти уточнили, что информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

По состоянию на утро 2 мая известно, что в результате ночной вражеской атаки в Запорожье пострадали 29 человек. Среди травмированных – 13-летний мальчик.