РФ массированно ударила по Виннице: что известно о последствиях и потерпевших

Беспилотник

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Ночью против 16 июля российские военные атаковали Винницу. В результате массированного обстрела несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры. Количество пострадавших возросло до восьми.

Об этом сообщила первый заместитель руководителя Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

«По состоянию на сейчас на всех объектах пожар локализован», — подчеркнула чиновница.

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По ее словам, в том числе пять травмированных имеют ожоги. Двое пострадавших — тяжелых, трое — средней степени тяжести.

«Также по области имеем еще поврежденные жилые дома. Один подвергся значительным разрушениям, остальные — повреждена кровля, выбиты окна», — добавила Заболотная.

Винницкую область этой ночью атаковало 28 БпЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено, добавила Заболотная.

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

Последствия атаки на Винницкую область

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ДЕСЯТКИ ШАХЕДОВ АТАКОВАЛИ ВИННИЦУ! КОЛИЧЕСТВО РАНЕНЫХ РАСТЕТ!

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Напомним, этой ночью российские военные атаковали Украину беспилотниками. Посреди ночи в Виннице раздались взрывы. Под атакой оказались Харьковская и Днепропетровская области.

В частности, РФ мощно атаковала Кривой Рог. Город атаковали баллистической ракетой и 28 беспилотниками одновременно. В области работало ПВО, было сбито 16 вражеских БПЛА.

Дата публикации 12:09, 15.07.25 Количество просмотров 45 Несколько областей России под атакой дронов! «Сбивают все» своими заводами