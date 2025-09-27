ТСН в социальных сетях

Украина
4484
1 мин

РФ массированно ударила по Винницкой области: власти сообщили о последствиях

По информации властей, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Елена Капник
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

В ночь на 27 сентября российская армия массированно атаковала беспилотниками Винницкую область. Враг попал в критическую инфраструктуру и повредил дом.

Об этом сообщила первый заместитель главы областной военной администрации Наталья Заболотная.

"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области попадание в критическую инфраструктуру", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, также поврежден жилой дом. По последним данным, пострадавших, травмированных нет. По состоянию на 6:30 пожар был ликвидирован. Впрочем, без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. В частности, Винницкую. В Тульчинском и Гайсинском районах тревога продолжалась с 23:15 до 01:00. В регионе произошло попадание в объекты критической инфраструктуры.

