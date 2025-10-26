РФ массированно ударила по Запорожскому району: без электричества более 1700 человек

Россияне снова целили по энергетике Запорожской области

Реклама

Поздно вечером, 26 октября, российские войска нанесли не менее пяти ударов дронами в Запорожском районе. В результате атаки у более 1700 абонентов исчез свет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки. Предварительно обошлось без пострадавших.

Реклама

Федоров пообещал, что энергетики начнут восстановление, как только разрешит ситуация безопасности.

В ГСЧС добавили, что россияне совершили серию ударов беспилотными летательными аппаратами по поселку Новониколаевка Запорожского района.

На первом месте прилета повреждены три жилых дома и возникли возгорания на площади 40 кв. По другому адресу произошло возгорание в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы.

Напомним, что 22 октября россияне массированно обстреляли дронами Запорожье.

Реклама

Среди пострадавших после российской атаки — шестимесячная и семимесячная дети, а также 13-летний мальчик.