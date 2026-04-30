РФ массированно ударила по жилым кварталам крупного областного центра: в городе пожары и сильные разрушения

Последствия атаки в Одессу. / © Facebook / Сергей Лысак

Ночью на 30 апреля российская армия мощно атаковала Одессу. Беспилотники нанесли удары по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города. В областном центре много пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки по Одессе

В результате ударов по Одессе больше повреждений зафиксировано в Приморском районе: разрушения получили многоэтажку и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары. Повреждены частные дома и жилищная застройка в центральной части города.

В Одессе также были повреждены социальные и коммерческие объекты. Существенные разрушения испытали здание детского сада, торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 07:00 известно по меньшей мере 16 пострадавших, среди которых — 17-летний юноша. По данным ОВА, два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана необходимая помощь на месте или направлена на амбулаторное лечение.

Последствия атаки по Одессе - фото

В результате ночной атаки беспилотниками в Одессе под ударом оказалась инфраструктура и жилищный сектор. / © Facebook / Сергей Лысак

Напомним, ночью в Одессе дважды объявляли воздушную тревогу. Российская армия атаковала город двумя волнами. Первые взрывы прогремели около полуночи. В частности, целями окупантов в областном центре стали жилые дома.

