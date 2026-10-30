РФ массированно ударила под Киевом и устроила "ад" в четырех районах: есть "прилеты" в жилые дома

Киевщина находилась под атакой / © Associated Press

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Россияне снова обстреляли Киевскую область. За сутки повреждение зафиксировано в четырех районах области. Обошлось без жертв и пострадавших.

О последствиях вражеской атаки сообщили в КОВА.

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«В результате вражеских атак БпЛА повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Ситуация в районах

Вышгородский район

Поврежден частный жилой дом и хозяйственное здание.

Броварской район

Поврежден частный дом.

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Бориспольский район

Поврежден объект инфраструктуры.

Обуховский район

Повреждены три частных жилых дома, хозяйственное здание и объект инфраструктуры.

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Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 113 ударными дронами. ПВО обезвредила 96 беспилотников и три управляемых авиационных ракеты. Однако попадание фиксируют в 17 местах, падение обломков — в пяти.

В результате атаки на Киев погиб человек. В Днепровском районе обломки повредили одноэтажное здание, повлекли пожар и разрушение, а также выбили окна в жилом доме и повредили авто. В Дарницком районе загорелись склад, мусор и нежилые постройки.

Из-за российских атак в Днепропетровской области серьезно повреждено энергетическое оборудование — сотни тысяч человек остались без света в домах.

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