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- Украина
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РФ массированно ударила под Киевом и устроила "ад" в четырех районах: есть "прилеты" в жилые дома
Оккупанты устроили воздушную атаку по Киевщине. В четырех районах зафиксировано попадание.
Россияне снова обстреляли Киевскую область. За сутки повреждение зафиксировано в четырех районах области. Обошлось без жертв и пострадавших.
О последствиях вражеской атаки сообщили в КОВА.
«В результате вражеских атак БпЛА повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ситуация в районах
Вышгородский район
Поврежден частный жилой дом и хозяйственное здание.
Броварской район
Поврежден частный дом.
Бориспольский район
Поврежден объект инфраструктуры.
Обуховский район
Повреждены три частных жилых дома, хозяйственное здание и объект инфраструктуры.
Атака РФ по Украине — последние новости
В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 113 ударными дронами. ПВО обезвредила 96 беспилотников и три управляемых авиационных ракеты. Однако попадание фиксируют в 17 местах, падение обломков — в пяти.
В результате атаки на Киев погиб человек. В Днепровском районе обломки повредили одноэтажное здание, повлекли пожар и разрушение, а также выбили окна в жилом доме и повредили авто. В Дарницком районе загорелись склад, мусор и нежилые постройки.
Из-за российских атак в Днепропетровской области серьезно повреждено энергетическое оборудование — сотни тысяч человек остались без света в домах.