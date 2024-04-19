РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области: произошли попадания, есть погибшие, много раненых

В ночь на 20 апреля армия Российской Федерации массирована атаковала ракетами Днепр и область. Часть воздушных целей сбита. Впрочем, произошли попадания. Есть погибшие и потерпевшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Тяжелые ночь и утро. Область пережила очередную массированную атаку. Часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, девять ракет. И еще 2 – ночью. К сожалению, есть и попадание", — говорится в сообщении. .

В результате ракетных ударов в Днепре возникли разрушения жилого дома. Кроме того, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе по состоянию на 07:30 по меньшей мере двое погибших и 15 раненых.

В Синельниково также есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В результате обстрела РФ разрушены четыре частных дома, а восемь — повреждены.

В Павлограде в результате российской атаки повреждено одно из предприятий.

Как сообщалось, ночью Россия нанесла ракетный удар по центру Днепра. В результате российской атаки частично разрушена многоэтажка.

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