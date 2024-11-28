РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами: сколько воздушных целей удалось сбить

Ночью и утром 28 ноября армия Российской Федерации нанесла удары по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила 76 крылатых ракет, три управляемых авиационных ракет и 35 дронов. Ракетно-дроновый удар был направлен на объекты энергетики.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 10:30 подтверждено избиение:

76 крылатых ракет Х-101/ "Калибр";

три управляемых авиационных ракеты Х-59/69;

35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа

кроме того, 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

Отмечается, что радиотехническими войсками воздушных сил было обнаружено 188 средств воздушного нападения. РФ запустила:

три зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковщине;

зенитных управляемых ракеты из Белгородской области по Харьковщине; 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – район пусков – Волгоградская область;

крылатых из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – район пусков – Волгоградская область; 28 крылатых ракет "Калибр" – район пусков акватория Черного моря;

крылатых – район пусков акватория Черного моря; три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

управляемые – район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря; 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа – районы пусков Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.

Читайте также: