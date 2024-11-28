РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами: сколько воздушных целей удалось сбить

РФ выпустила 188 воздушных целей – ракет и БпЛА.
Ночью и утром 28 ноября армия Российской Федерации нанесла удары по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила 76 крылатых ракет, три управляемых авиационных ракет и 35 дронов. Ракетно-дроновый удар был направлен на объекты энергетики.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 10:30 подтверждено избиение:
- 76 крылатых ракет Х-101/ "Калибр";
- три управляемых авиационных ракеты Х-59/69;
- 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа
- кроме того, 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.
Отмечается, что радиотехническими войсками воздушных сил было обнаружено 188 средств воздушного нападения. РФ запустила:
- три зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковщине;
- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – район пусков – Волгоградская область;
- 28 крылатых ракет "Калибр" – район пусков акватория Черного моря;
- три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа – районы пусков Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.
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