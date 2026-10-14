РФ массированно ударила по энергетике после «перемирия» Трампа: Зеленский резко обратился к США

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Россия ночью на 14 октября нанесла массированный удар по энергетической и критической инфраструктуре Украины. В частности, было применено 39 баллистических ракет и более 120 беспилотников. Под атакой оказались Киев, Киевская область и Харьков. Есть жертвы и раненые.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Россия сознательно нанесла баллистический удар именно по энергетическим объектам, по которым президент США Дональд Трамп определил необходимость прекращения огня. Зеленский назвал атаку демонстративным неуважением Москвы к Вашингтону.

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«Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент США определил прекращение огня. Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью — такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента (Дональда Трампа — Ред.) сильными», — заявил украинский лидер.

В результате российских ударов по меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества. Значительные повреждения получили 26 элементов украинского электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой инфраструктуры. Поэтому количество отключений может возрасти.

Обращение к США

Зеленский призвал Вашингтон и международных партнеров жестко отреагировать на действия России.

«Россия упустила возможность деэскалации и четко избрала продолжать свою безумную войну на уничтожение», — подчеркнул президент.

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Кроме того, он обратился к Дональду Трампу с призывом ввести мощные санкции против Кремля и предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot.

«У президента США есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора. Мы абсолютно справедливо говорим Соединенным Штатам Америки, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого неадекватного и провоенного субъекта, как Россия», — заявил Владимир Зеленский.

«Перемирие» Трампа — что известно

Американский президент Дональд Трамп 11 октября объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны уже согласились ее придерживаться.

По данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, Киев на момент заявления Трампа не располагал информацией об этом. Владимир Зеленский заявил, что «энергетическое перемирие» стало новостью. В то же время, Украина готова присоединиться к такому режиму, если на него действительно согласилась Россия.

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В свою очередь, в Кремле дерзко отвергли инициативу Трампа. В Москве дерзко заявили, что не собираются давать Киеву «отдых», а потому будут продолжать достигать своих целей.

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