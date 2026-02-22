РФ массово накрыла Украину ракетами и дронами: где раздавались взрывы, все детали

Украина пережила атаку / © Getty Images

К утру 22 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны типа «Шахед». Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

По данным Воздушных сил ВСУ, около двух ночи в воздушном пространстве появились группы беспилотников, сначала на Днепропетровщине, Кировоградщине и Донетчине. Ближе к четырем утра враг приступил к пускам баллистических ракет с северного направления и из Крыма.

Также в небо поднимались МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов», а российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 совершали пусковые маневры. Как следствие, воздушную тревогу объявили по всей стране. Польша поднимала истребители на фоне атаки.

Киев

Российские войска устроили очередную воздушную атаку на Украину, под ударом была, в частности, и столица. Из пригорода Киева в больницы столицы госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Враг применял ракеты и БпЛА. Предварительно произошло падение обломков в частном секторе, заявил Кличко.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщал, что в результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе.

«Пожар на крыше дома. Уточняем информацию о пострадавших», — написал он в Telegram в 6:33.

Впоследствии Ткаченко заявил, что информация о повреждении многоэтажки в Святошинском районе не подтвердилась.

Киевская область

В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 22 февраля начался пожар в Киевской области.

По состоянию на сегодняшний день последствия атак зафиксированы в пяти районах области, есть погибший, пишет начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки был поврежден частный дом. Предварительно женщина получила травмы от обломков стекла и сейчас находится под контролем. Также в этом районе возник пожар в хозяйственном здании фермы, оперативно локализованный спасательными службами.

Киевщина находилась под атакой / © Associated Press

В Броварском районе в результате атаки было повреждено 10 помещений в гаражном кооперативе. Возникший пожар удалось ликвидировать.

В Фастовском районе пять частных домов получили серьезные повреждения. По предварительной информации, из-под завалов удалось спасти 8 человек, среди которых один ребенок.

Последствия атаки

В Бучанском районе в результате атаки были повреждены два частных дома и автомобиль.

В Обуховском районе повреждены складские помещения и один частный дом.

Последствия атаки

Одесская область

Российская армия атаковала энергетические объекты Одесчины беспилотниками, повлекшие значительные разрушения и возгорания, которые были локализованы спасателями.

«Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. В настоящее время все ячейки огня ликвидированы спасателями», — сообщил глава ОВА Олег Кипер.

РФ нанесли удар по Одессе / © Getty Images

Николаевская область

В Николаевской области из-за атаки повреждена энергетическая инфраструктура, оставив 16 тысяч абонентов без электроснабжения, жертв нет.

Взрывы гремели и в Кропивницком. Горожане слышали не менее 6 взрывов. Воздушные силы предупреждали о спуске баллистики на город.

Кременчуг — 8 ударов баллистическими ракетами. Очевидно, некоторые из них могли быть «Кинжалами».

Это уже вторая за неделю масштабная комбинированная атака РФ. Предыдущая состоялась в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесчина, Днепропетровщина и Янтарь на Ивано-Франковщине. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.