РФ массово запускает по Украине учебные ракеты RM48U, более дешевые и менее точные, чем "Искандеры"

РФ массово запускает по Украине учебные ракеты / © ТСН

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Российские войска адаптировали и начали массово применять для ударов по Украине учебные ракеты RM48U. Они значительно дешевле и менее точны, чем баллистические «Искандеры», однако позволяют врагу поддерживать рекордно высокую интенсивность обстрелов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на эксклюзивные данные аналитиков Офиса генерального прокурора Украины и оценки военных экспертов.

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Мишени для тренировок вместо высокоточного оружия

Ракеты RM48U изначально разрабатывались как учебные мишени для тренировок подразделений ПВО. Однако переоборудование этих снарядов в полноценное оружие позволило Кремлю расширить воздушный террор, не тратя неприкосновенные запасы ракет Искандер, KN-23 и Циркон.

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По данным украинского Офиса генпрокурора, в июле и начале августа 2026 года ракеты RM48U составили более половины из 228 выпущенных по Украине баллистических и гиперзвуковых ракет.

На фоне всплеска применения RM48U в июле количество выпущенных Искандеров сократилось до 38 против более 100 единиц в июне.

Именно такой менее точной ракетой враг атаковал Броварской район Киевской области, где в результате удара по железнодорожной платформе погибли восемь человек.

Стратегия истощения и угроза для ПВО

Старший научный сотрудник королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сиддхарт Каушал подчеркивает, что РФ использует RM48U с двумя целями: истощить остатки украинских противоракет и приберечь более мощное оружие для осенне-зимних атак на энергетику.

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Применение дешевых ракет происходит в критический момент, когда Украина испытывает острый дефицит противоракет Patriot, являющегося единственным средством уничтожения баллистики.

По данным ООН, июль 2026 стал самым кровавым месяцем для гражданского населения Украины за долгое время (погибло по меньшей мере 437 человек), где главным фактором смертей стали именно массированные ракетно-дроновые удары РФ.

Ранее аналитики издания The Economist сообщили о том, что Россия переходит к новому этапу войны, когда граница между фронтом и тылом все больше стирается, а массированные удары по украинским городам становятся более регулярными. Одновременно Москва наращивает производство дальнобойного оружия, использует более быстрые ударные дроны и пытается нанести Украине максимальный экономический ущерб.

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