РФ меняет тактику атак и модернизирует дроны: Игнат сообщил о вызовах для ПВО Украины

ПВО сбила 267 из 289

Реклама

Российские войска пытаются менять тактику применения ударных беспилотников и модернизируют их, однако украинская противовоздушная оборона продолжает показывать высокие результаты.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Мы-Украина».

По его словам, во время последней массированной атаки враг применил 289 дронов, преимущественно «Шахеды».

Реклама

«По состоянию на 9:00 было уничтожено 267 беспилотников. Но атака еще продолжалась. Украинская ПВО традиционно демонстрирует высокие показатели», — отметил Игнат.

Россия меняет тактику дроновых атак

Игнат подчеркнул, что Россия пытается совершенствовать свои беспилотники и менять подходы к их применению, однако значительную часть целей удается уничтожать или подавлять.

В частности, эффективно работают не только средства поражения, но и системы радиоэлектронной борьбы, которые помогают нейтрализовать дроны еще до достижения целей.

Несмотря на попытки врага прорвать украинскую оборону, большинство воздушных целей не достигают запланированных объектов.

Реклама

Напомним, РФ продолжает атаковать объекты энергоинфраструктуры Украины.

На утро 31 марта зафиксированы новые отключения электроэнергии в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.