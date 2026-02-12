РФ меняет тактику ракетных ударов на более смертоносную: что изменилось

Баллистический террор становится главным инвентарем ударов.

Реклама

Россия изменила тактику ракетных ударов за последние месяцы — оккупанты увеличили долю баллистических ракет во время ударов, а крылатые ракеты стали играть скорее вспомогательную роль.

Об этом пишет Александр Кудрицкий для Вloomberg.

По мнению автора издания, это может сигнализировать о переходе от объемного подхода к ударным комплексам, разработанным для нанесения большего вреда, поскольку их может быть труднее перехватить украинским системам ПВО.

Реклама

Журналист отметил, что во время масштабных ночных воздушных атак Россия запускает от 200 до 500 беспилотников и целевых объектов в паре с примерно 20-40 ракетами, а иногда и больше. Атаки привели к серьезным перебоям с электроснабжением, отоплением и водоснабжением для людей в больших городах, включая Киев, в течение очень холодной зимы.

По мнению автора Вloomberg, переход к большему количеству баллистических ракет увеличивает давление на украинскую ПВО и системы предупреждения, извещающие граждан о предстоящем нападении. В отличие от крылатой ракеты, которая может достичь объекта через час или более после обнаружения запуска, российское баллистическое оружие может достичь объекта всего за несколько минут, что дает людям мало или вообще не дает времени искать убежища в бомбоубежище.

В то же время данные украинских военных свидетельствуют об улучшении показателей успешности сбивания баллистических ракет и высокоскоростных крылатых ракет Х-22 и «Циркон».

Крылатые ракеты чуть-чуть похожи на беспилотные летательные аппараты, они летают на обычной высоте и способны маневрировать или менять курс. Баллистическая ракета — это более быстрый неуправляемый снаряд, который запускается ракетным двигателем и делает высокую дугу, прежде чем круто спуститься к цели.

Реклама

Украина в значительной степени полагается на западные системы противовоздушной обороны, такие как американские Patriot и Hawk, норвежская NASAMS, Iris-T (разработанная европейским консорциумом под руководством Германии) и SAMP/T, разработанная французским MBDA. Американские Patriot оказались очень эффективными, позволяя Украине сбивать ракеты Кинжал и Циркон, которые, по словам России, было невозможно перехватить.

В издании напоминают, что Украина постоянно испытывает нехватку ракет-перехватчиков для западных систем и умоляет союзников о новых поставках.

Призывы Украины к поставкам более совершенных противоракетных систем пока остаются без ответа. Ранее Киев просил о таких системах как THAAD и Aegis для защиты от российских баллистических ракет большей дальности, таких как «Орешник», поразивших Днепр в ноябре 2024 года и Львов в январе 2026 года.

Ранее военный эксперт объяснил, почему ракеты Х-22/Х-32 тяжело перехватить и сколько стоит их сбивание из систем Patriot и NASAMS.