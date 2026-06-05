РФ модернизирует реактивные дроны для ударов по Украине: генерал Романенко раскрыл планы врага

Реактивные дроны РФ / © ТСН

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Российская Федерация наращивает долю использования реактивных беспилотников в войне против Украины. Враг в настоящее время работает над модернизацией этих средств поражения, чтобы сделать их более смертоносными.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, главное отличие реактивных дронов от привычных поршневых (типа «Шахед») заключается в особенностях их двигателя, существенно влияющего на технические характеристики аппарата.

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Военный эксперт отметил, что реактивный двигатель нуждается в значительно большем количестве топлива. Это диктует определенные конструктивные ограничения, с которыми оккупанты сталкиваются прямо сейчас. Из-за высокого потребления топлива такие дроны летают на меньшую дальность. Кроме того, значительную часть веса беспилотника составляет именно топливный бак, поэтому вес боевой части ограничен.

Однако, по словам Игоря Романенко, российский оборонно-промышленный комплекс пытается быстро устранить эти недостатки. Сейчас инженеры страны-агрессорки активно работают над двумя ключевыми направлениями модернизации.

«Враг пытается это изменить. Россияне работают над тем, чтобы увеличить радиус действия и мощность боевой части», — предупредил генерал-лейтенант в отставке.

Увеличение скорости беспилотников за счет реактивных двигателей может усложнить работу украинских мобильных огневых групп, поэтому силы обороны внимательно следят за эволюцией вражеского вооружения для эффективного противодействия.

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Ранее главком Александр Сырский предупредил о том, что Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%.

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