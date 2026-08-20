РФ могла исчерпать запасы баллистики: эксперт раскрыл главный сигнал смертельной атаки по Украине

Атака по Киеву 20 августа

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Во время массированной атаки 20 августа РФ применила 10 баллистических ракет — «Искандер-М» и корейские KN. Это свидетельствует, что запасы этого вида ракет у нее иссякают.

Об этом сообщил в эфире «Киев 24» военный эксперт Иван Тимочко.

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«Крылатых ракет применил более 50. Поэтому так выглядит, что запасы, которые он до этого имел накопленные, он уже использовал по баллистике», — сказал Тимочко.

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Он объяснил, что Россия выпустила этой ночью ракеты разных типов и большое количество дронов, чтобы перегрузить системы ПВО.

«Так выглядит, что ими они пытаются перегрузить наши системы ПВО в расчете на то, что акцент будет на баллистике, что даст результат. И то, что мы наблюдали, — около 70 реактивных Шахедов, которые тоже противник запустил. Тоже выглядит так, что они рассчитывали, что под ракетным прикрытием эти дроны дадут им результат», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ночью 20 августа Россия нанесла удар по Киевской области. После массированной российской атаки вспыхнул очень сильный пожар. Премьер-министр Сергей Корецкий уточнил, что в Борисполе был удар по продуктовым складам и объектам «Красного креста». Известно о погибшем, раненых и многих повреждениях.

Также мощный удар нанесла по Киеву. Под ударом оказались три района. Худшая ситуация в Соломенском районе. Там в 9-этажке разрушены последние два этажа. Ликвидация последствий в столице продолжается.

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