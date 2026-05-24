РФ атаковала Белую Церковь "Орешником": что известно (видео)

Атака РФ на Киевщину 24 мая

Дополнено новыми материалами

В ночь 24 мая армия РФ атаковала Белоцерковский район в Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой. Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, чем именно РФ нанесла удар.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Атака РФ на Белую Церковь — что известно о попадании

На опубликованном видео ZN.UA, снятом местными жителями, зафиксирован процесс падения боевых блоков баллистической ракеты. Вероятно, это россияне атаковали баллистической ракетой средней дальности «Орешник» («Кедр»). Удар пришелся на один из районов города.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне нанесли баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник».

«Пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр», — отметил Игнат.

Атака РФ на Білу Церкву, ймовірно, застосовано Орешнік / © Zn,ua

Напомним ранее, в Киевской областной прокуратуре отметили, что еще устанавливали окончательный тип применяемого вооружения, еще устанавливается.

«На местах событий работают прокуроры вместе с другими правоохранителями, фиксируются последствия вооруженной злости России. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», — отметили в прокуратуре.

По информации источников ТСН, президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили об атаке РФ «Орешником» по Белой Церкви.

Что известно о ракете «Орешник»

«Орешник» (в переводе с русского — «орешник») — это российская баллистическая ракета средней (промежуточной) дальности. По информации украинских военных, она способна разгоняться до скорости более 12 300 км/ч.

Вооружение имеет шесть боевых частей, каждая из которых оснащена отдельными суббоеприпасами. Сбить такую ракету крайне тяжело, хотя новейшие комплексы противоракетной обороны способны противодействовать подобному оружию.

РФ атакует украинские города ракетой «Орешник»

Ранее РФ не раз атаковала этой ракетой и другие города Украины. Например, 9 января российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами. Тогда РФ запустила «Орешник» с полигона «Капустин Яр».

Также российская армия 21 ноября 2024 г. ударила баллистической ракетой «Орешник» по Днепру. Тогда сообщалось, что это могла быть информационная провокация Москвы, цель которой — отправить сообщение, в частности, Западу.

Массированная атака РФ 24 мая — последние новости

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА.

В Черкассах российский дрон попал в девятиэтажку . Три человека в больнице.

