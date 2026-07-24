РФ могла ударить по Киеву "Цирконами": эксперт обратил внимание на важную деталь

Ракета Циркон / © ТСН.ua

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Днем 24 июля РФ атаковала Киев баллистикой и, вероятно, ракетами Циркон. Украинским защитникам удалось обезвредить часть воздушных целей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

«Отработали, сбили — не скажу — все или не все. На нашем углу сбили, лично видел», — рассказал Лакийчук.

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Эксперт также прокомментировал распространяющийся в украинском обществе нарaтив, якобы последние обстрелы являются «помстой» РФ за успешные атаки Сил обороны по российским тылам.

«Слышал, что россияне ударили по Киеву в ответ на наши атаки по логистическим центрам в глубине российской территории. Также о том, что по Одессе, по нашим портам, бьют россияне в ответ на то, что Мадяр устроил логистический локдаун в Азове и вокруг Крыма», — отметил специалист.

По словам аналитика, РФ системно обстреливает столицу и портовую инфраструктуру с начала войны. Так что такие атаки не являются «местой» за удары Сил обороны по объектам в тылу врага.

«Это не значит, что это ответный удар», — подчеркнул Павел Лакийчук.

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РФ ударила по столице и Киевщине — что известно

Как сообщалось, в среду на столицу запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей. В Киеве были слышны сильные взрывы.

Ранее мы писали, что днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области, где проходила выставка оружия. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях баллистического удара по Киевщине. По его словам, шесть человек погибли, десятки ранены, а спасательная операция еще продолжается. Какой именно объект очутился под ударом, глава государства не уточнил.

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