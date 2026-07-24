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- Украина
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РФ могла ударить по Киеву "Цирконами": эксперт обратил внимание на важную деталь
После ракетного удара РФ по Киеву в обществе заговорили о мести Кремля. Военный эксперт объяснил, почему такая версия не соответствует действительности.
Днем 24 июля РФ атаковала Киев баллистикой и, вероятно, ракетами Циркон. Украинским защитникам удалось обезвредить часть воздушных целей.
Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.
«Отработали, сбили — не скажу — все или не все. На нашем углу сбили, лично видел», — рассказал Лакийчук.
Эксперт также прокомментировал распространяющийся в украинском обществе нарaтив, якобы последние обстрелы являются «помстой» РФ за успешные атаки Сил обороны по российским тылам.
«Слышал, что россияне ударили по Киеву в ответ на наши атаки по логистическим центрам в глубине российской территории. Также о том, что по Одессе, по нашим портам, бьют россияне в ответ на то, что Мадяр устроил логистический локдаун в Азове и вокруг Крыма», — отметил специалист.
По словам аналитика, РФ системно обстреливает столицу и портовую инфраструктуру с начала войны. Так что такие атаки не являются «местой» за удары Сил обороны по объектам в тылу врага.
«Это не значит, что это ответный удар», — подчеркнул Павел Лакийчук.
РФ ударила по столице и Киевщине — что известно
Как сообщалось, в среду на столицу запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей. В Киеве были слышны сильные взрывы.
Ранее мы писали, что днем 24 июля российская армия ударила по полигону в Киевской области, где проходила выставка оружия. По предварительным данным, по меньшей мере 10 человек погибли, около 100 ранены.
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях баллистического удара по Киевщине. По его словам, шесть человек погибли, десятки ранены, а спасательная операция еще продолжается. Какой именно объект очутился под ударом, глава государства не уточнил.