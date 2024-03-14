РФ могла заглушить сигнал на самолете, которым летел министр обороны Британии — Reuters

В то время мобильные телефоны присутствовавших на борту не могли подключиться к Интернету.

Спутниковый сигнал самолета, на котором министр обороны Великобритании Грант Шеппс возвращался из Польши, могла заглушить Россия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как рассказали собеседники изданию, сигнал GPS на самолете был заблокирован около 30 минут в тот момент, когда он пролетал вблизи Калининградской области РФ.

"В то время мобильные телефоны присутствовавших на борту не могли подключиться к Интернету, а самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что "хлопок" на аэродроме в российском Таганроге, вероятно, повредил самолет А-50. Именно он являлся главной целью удара по этому аэродрому.