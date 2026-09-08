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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ могла запустить несколько волн ракет Х-101 из Ту-160: время подлета в Украину

Мониторинговые каналы сообщили о возможных пусках нескольких волн крылатых ракет Х-101 из российских Ту-160, которые могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно с 03:45.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ту-160

Ту-160 / © Associated Press

В ночь на 8 сентября Россия, вероятно, осуществила пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы.

По их данным, пуски могли произойти с бортов Ту-160 в небе над Ленинградской областью РФ.

Мониторы сообщают о нескольких волнах запусков. Ориентировочное время вхождения первых крылатых ракет в воздушное пространство Украины – от 03:45.

В то же время, отмечается, что запуски могут происходить в несколько этапов, поэтому угроза может продолжаться дольше.

Официального подтверждения пусков от Воздушных сил ВСУ на момент уведомления не было.

При объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно пройти до укрытия и оставаться там до отбоя.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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