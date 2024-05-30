РФ мощно атаковала Хмельницкую область дронами и ракетами: что известно о последствиях

Под прицелом был Староконстантинов.

В ночь на четверг, 30 мая, российская оккупационная армия атаковала Хмельницкую область. Россияне ударили по региону дронами и ракетами.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В пределах нашей области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 враждебных целей", — подчеркнул руководитель ОВА, но не уточнил какие.

По словам Тюрина, из-за атаки в одном из городов области было частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы быстрее возобновить электроснабжение.

"Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала", — отметил Тюрин.

Заметим, что в Хмельницкой области длилось более трех часов — 01:57 — 05:14. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников, а затем – еще и крылатых ракет. Под прицелом РФ был город Староконстантинов.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар на Украину — применили и ракеты, и "Шахеды". Враг направил атаку на Хмельницкую область. В течение ночи там раздавались мощные взрывы, вызванные и ракетной атакой, и прилетом вражеских дронов.

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