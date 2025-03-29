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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1174
Время на прочтение
1 мин

РФ мощно и массированно ударила по городу Днепр: очень много пострадавших, есть жертвы

Погибли по меньшей мере четыре человека.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Атака на Днепр 28 марта.

Атака на Днепр 28 марта. / © ДСНС в Днепропетровской области

Вечером 28 марта войска РФ ударили беспилотниками по Днепру . В результате атаки количество жертв возросло до 21. Погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что массированный удар по городу нанес масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил , что самым молодым пострадавшим – 19 лет. Старшему – 74. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются 13 пострадавших.

"В результате атаки БпЛА в городе много разрушений и возгораний. Пострадали многоэтажки и частные дома, объекты инфраструктуры, вспыхнул известный гостинично-ресторанный комплекс", - добавил он.

Напомним, ночью на 28 марта российская армия ударила по газовым объектам Украины. Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших.

Дата публикации
Количество просмотров
1174
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