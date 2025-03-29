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- Украина
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РФ мощно и массированно ударила по городу Днепр: очень много пострадавших, есть жертвы
Погибли по меньшей мере четыре человека.
Вечером 28 марта войска РФ ударили беспилотниками по Днепру . В результате атаки количество жертв возросло до 21. Погибли четыре человека.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что массированный удар по городу нанес масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.
В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил , что самым молодым пострадавшим – 19 лет. Старшему – 74. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются 13 пострадавших.
"В результате атаки БпЛА в городе много разрушений и возгораний. Пострадали многоэтажки и частные дома, объекты инфраструктуры, вспыхнул известный гостинично-ресторанный комплекс", - добавил он.
Напомним, ночью на 28 марта российская армия ударила по газовым объектам Украины. Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших.