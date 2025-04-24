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- Украина
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РФ мощно ударила дронами, баллистикой и "Калибрами": сколько целей удалось сбить
Последствия фиксируют в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской областях, на Запорожье и Хмельнитчине.
Ночью на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 48 ракет и 64 дрона. Основным направлением удара стал Киев.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что было обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей:
11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская области РФ);
37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Саратовская область);
6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков – Донецкая область);
12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);
145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарская РФ и Чауда в аннексированном Крыму).
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина, отметили в ПС.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено убыток 112 воздушных целей. Это –
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
31 крылатых ракет Х-101;
6 крылатых ракет "Калибр";
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
64 ударных БпЛА Shahed.
Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.
В отражении атаки активное участие принимала авиация. В частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.
Как сообщалось, утром 24 апреля армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное море. В Азовском море русские суда отсутствуют.