РФ мощно ударила дронами, баллистикой и "Калибрами": сколько целей удалось сбить

Массированный удар РФ. / © ТСН.ua

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Ночью на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 48 ракет и 64 дрона. Основным направлением удара стал Киев.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что было обнаружено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей:

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11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Брянская, Воронежская, Курская области РФ);

37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Саратовская область);

6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков – Донецкая область);

12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарская РФ и Чауда в аннексированном Крыму).

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина, отметили в ПС.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено убыток 112 воздушных целей. Это –

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатых ракет Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

В отражении атаки активное участие принимала авиация. В частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

Как сообщалось, утром 24 апреля армия РФ вывела ракетоносители в Черное и Средиземное море. В Азовском море русские суда отсутствуют.

Дата публикации 10:04, 24.04.25 Количество просмотров 26 Жительница Киева поделилась пережитым во время атаки