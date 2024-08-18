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РФ мощно ударила несколькими типами ракет и дронами: сколько воздушных целей сбила ПВО

РФ мощно ударила несколькими типами ракет и дронами: сколько воздушных целей сбила ПВО

ПВО. / Фото: Associated Press

Несколько ракет не достигли желаемых целей.

В ночь на 18 августа армия РФ атаковала баллистическими ракетами, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили 13 воздушных целей – из 16 выпущенных.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения:

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М";
  • две баллистические ракеты KN-23;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • три крылатые ракеты (тип уточняется);
  • восемь ударных БПЛА "Shahed-131/136".

"В результате противовоздушного боя сбиты 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей", — говорится в сообщении Олещука.

Так, были сбиты две баллистические ракеты KN-23, три крылатых ракеты (тип которых уточняется), а также восемь ударных БпЛА. Отмечается, что остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.

Напомним, утром 18 августа Россия дважды за утро атаковала Киев ракетами . Около 05:00 враг применил баллистическое вооружение, а уже примерно в 07:00 – крылатыми ракетами.

Известно, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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