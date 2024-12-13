РФ мощно ударила по объектам энергетики в разных регионах страны: подробности от "Укрэнерго"

Сегодня, 13 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже 12 с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах", — говорится в сообщении.

Из-за российского удара был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно — количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки.

Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах уже начались.

"Вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно", — добавили в "Укрэнерго".

Как сообщали в ДТЭК, сегодня россияне мощно ударили по теплоэлектростанциям. Прошло без пострадавших. Впрочем, есть повреждения.

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