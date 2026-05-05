РФ мощно ударила по объектам "Нафтогаза": много погибших и раненых

Последствия атаки на объект «Нафтогаза»

Об этом сообщила «Група Нафтогаз».

Российские оккупанты осуществили массированный удар по газодобывающей инфраструктуре «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. Атака была комбинированной — с применением беспилотников и баллистических ракет — и привела к значительным разрушениям и потерям в добыче.

«Этой ночью россия унесла жизни трех наших коллег и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек получили ранения«, — отмечается в сообщении.

В компании выразили искренние соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что разделяют их боль.

Напомним, в ночь на 5 мая РФ атаковала Полтавскую область ракетами и дронами, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, еще 31 человек получил ранения. В Полтавском районе зафиксировано попадание в промышленное предприятие и железнодорожную инфраструктуру, повреждены вагон и тепловоз. Из-за обстрела более 3400 абонентов остались без газа.

Утром 5 мая враг атаковал дронами железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. На Харьковщине уничтожен вагон, на Полтавщине поврежден вагон и возник пожар рядом с тепловозом, а на Днепропетровщине пострадал электровоз. Обошлось без пострадавших, железная дорога продолжает работу в штатном режиме.

