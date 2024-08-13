РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами: сколько целей удалось уничтожить

Ночью против 13 августа армия РФ ударила двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38 ударными беспилотниками Shahed". Силы ПВО уничтожили 30 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях", — говорится в .

Отмечается, что баллистику армия РФ выпустила из Воронежской области, а Shahed – из районов Приморско-Ахтарского и Курского.

Как сообщалось, в Киеве трижды за ночь против 13 августа звучала сирена. Враг выпустил по Украине немало беспилотников, что кружили по территории нашего государства.

Также Черниговщину атаковали вражеские дроны. Под ударом находилась гражданская инфраструктура. Кроме того, в Винницкой области прогремели взрывы.

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