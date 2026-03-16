ТСН в социальных сетях

РФ мощно ударила по Запорожью: тысячи людей сидят без света

На месте вражеского удара возник пожар. Власти отчитываются, что обошлись без пострадавших и жертв.

Анастасия Павленко
Энергетики

Энергетики / © Associated Press

Сегодня россияне атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов тысячи абонентов остались без света.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только разрешит ситуация безопасности», — отметил он.

Всего за сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, вечером, 15 марта, российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотными. В результате атаки произошел пожар и пострадал человек.

