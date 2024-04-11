РФ мощно ударила ракетами и дронами по Львовской области: что известно о последствиях

Жертв и потерпевших нет.

В четверг, 11 апреля, российские крылатые ракеты разного класса и беспилотники Shahed атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция – в Червоноградском", — подчеркнул он.

По словам Козицкого, на атакуемых объектах возникли пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, глава ОВА отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Как сообщалось, этой ночью россияне массированно обстреливали Украину ракетами и "Шахедами". В частности, силами и средствами противовоздушной обороны 37 из 40 БПЛА были уничтожены.

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