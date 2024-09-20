РФ мощно ударила ракетами разных типов и беспилотниками: сколько целей сбило ПВО

В ночь на пятницу, 20 сентября, армия РФ атаковала Донетчину тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область управляемой авиационной ракетой Х-59. Также оккупанты ударили 70 беспилотниками Shahed.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины", — сообщили ПС.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Отметим, что ракету Х-59 россияне выпустили из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, БПЛА типа Shahed – из районов Приморско-Ахтарского, Курского и Ейского.

Напомним, ранее в НАТО удивили объяснением, почему в них залетают "Шахеды". Якобы одна из причин – некомпетентность российских операторов БПЛА.

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