РФ может бить по Украине в два этапа: что известно о новой угрозе

ВСУ / © Александр Павлюк

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Российские войска могут использовать гиперзвуковые ракеты Циркон для повторных ударов по украинским городам, ожидая, пока на месте первого попадания возникнет пожар.

Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап для Киев24.

Он пояснил, что противокорабельные ракеты, по своей природе, разработаны для поражения объектов в море, где они четко видят металлические конструкции на фоне воды. В то же время в городе наводка усложняется, из-за чего россияне начали применять тактику двойных ударов.

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Для создания первичного ориентира армия РФ может использовать другие средства поражения, в частности, беспилотники «Шахед» или баллистические ракеты «Искандер-М».

Аналитик привел пример обстрела Днепра, во время которого в результате повторной атаки погиб руководитель спасательного отряда ГСЧС. Эксперт подчеркнул, что именно второй удар враг нанес «Цирконом».

«Это свидетельствует о том, что когда на месте уже разгорается пожар и появляется контрастная цель, враг эффективно использует эту ракету для точного повторного попадания. Первый удар может быть „Шахедом“ или баллистикой типа „Искандер-М“, а когда все горит — появляется „Циркон“, который все видит. В этом и состоит его главная угроза», — заметил эксперт.

Напомним, Россия может массированно обстреливать Украину ракетами и дронами примерно раз в неделю. Кроме того, в ближайшее время враг может чаще бить гиперзвуковыми ракетами Циркон.

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