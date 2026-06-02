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- Украина
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РФ может бить по Украине в два этапа: что известно о новой угрозе
Почему РФ бьет ракетами «Циркон» по пожарам в городах? Аналитик Константин Криволап раскрыл тактику двойных ударов противника.
Российские войска могут использовать гиперзвуковые ракеты Циркон для повторных ударов по украинским городам, ожидая, пока на месте первого попадания возникнет пожар.
Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап для Киев24.
Он пояснил, что противокорабельные ракеты, по своей природе, разработаны для поражения объектов в море, где они четко видят металлические конструкции на фоне воды. В то же время в городе наводка усложняется, из-за чего россияне начали применять тактику двойных ударов.
Для создания первичного ориентира армия РФ может использовать другие средства поражения, в частности, беспилотники «Шахед» или баллистические ракеты «Искандер-М».
Аналитик привел пример обстрела Днепра, во время которого в результате повторной атаки погиб руководитель спасательного отряда ГСЧС. Эксперт подчеркнул, что именно второй удар враг нанес «Цирконом».
«Это свидетельствует о том, что когда на месте уже разгорается пожар и появляется контрастная цель, враг эффективно использует эту ракету для точного повторного попадания. Первый удар может быть „Шахедом“ или баллистикой типа „Искандер-М“, а когда все горит — появляется „Циркон“, который все видит. В этом и состоит его главная угроза», — заметил эксперт.
Напомним, Россия может массированно обстреливать Украину ракетами и дронами примерно раз в неделю. Кроме того, в ближайшее время враг может чаще бить гиперзвуковыми ракетами Циркон.