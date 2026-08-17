РФ может готовить Украине смертельный "сюрприз" на День Независимости: что задумал Путин

Владимир Путин / © ТСН.ua

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Россия может усилить ракетные удары или провести диверсии в День Независимости Украины из-за символичности даты.

Такое предположение озвучил военный эксперт Иван Тимочко в эфире Киев24.

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«Конечно, страна-агрессор, страна-убийца, всегда пытается нанести кому-то вред или испортить их символические праздники. А именно День Независимости — это День нашей Независимости. Думаю, что в слове все сказано. И символичность очень велика. Поэтому риски и угрозы того, что они попытаются нанести ракетные удары, увеличиваются», — отметил он.

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Тимочко подчеркнул, что Украина готовится к такому сценарию Москвы. В то же время, он призвал украинцев избегать большого скопления в этот день.

«В любом случае нужно будет избегать больших скоплений людей, быть готовым к тому, что противник может проводить разного рода диверсионную работу. Я уверен, что пропаганду, угрозы до сих пор они точно создадут», — добавил эксперт.

Опасность на День Независимости Украины — что известно

24 августа Украина празднует День Независимости Украины. Это историческое событие явилось результатом многовековой борьбы украинского народа за собственную государственность. Официально 24 августа стало Днем Независимости Украины согласно постановлению Верховной Рады от 20 февраля 1992 года. До этого государственный праздник был отмечен 16 июля.

Ранее МИД Германии предупредил украинцев о возможном усилении атак России на День Независимости 24 августа. В частности высокие риски для энергетической и железнодорожной инфраструктуры. На этом фоне посольство Германии призывает своих граждан не ехать в Украину в ближайшее время.

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