РФ может мобилизовать до 600 тысяч человек: командир "Азова" Прокопенко о новых планах врага

Денис Прокопенко / © "Азов"

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Россия готовится к новой волне мобилизации, в пределах которой может привлечь к военным действиям от 300 до 600 тысяч человек.

Об этом заявил командир 12-й бригады специального назначения «Азов», бригадный генерал Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передают «Новини.LIVE».

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По словам командира, противнику не удалось в течение последнего года вернуть утраченные позиции, поэтому Кремль ищет ресурсы для восполнения потерь и наращивания сил. Скрытый набор в ряды российской армии продолжается постоянно, однако открытую масштабную мобилизацию противник может объявить уже в конце сентября или в начале зимы.

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Главной задачей новой группировки врага останется выход на административные границы востока Украины.

Стратегической целью будет полная оккупация Донецкой и Луганской областей, подчеркнул Денис Прокопенко.

По оценке бригадного генерала, до конца осенней кампании оккупационные войска будут пытаться зацепиться хотя бы за один из ключевых городов региона — Доброполье, Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск или Святогорск. Создание такого плацдарма нужно врагу для дальнейших наступательных действий.

В то же время, Денис Прокопенко подчеркнул, что Силы обороны Украины просчитывают шаги противника и делают все возможное, чтобы не позволить российским оккупантам реализовать эти планы.

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Ранее аналитики DeepState сообщили о том, что российским захватчикам удалось продвинуться возле одного из ключевых городов украинской обороны в Донецкой области — возле Константиновки.

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