РФ может начать новую волну наступления на Покровск: эксперт сообщил важные детали

Пока Селидово будет находиться под контролем ВСУ, новое наступление на Покровск рискованно для оккупантов.

Российская армия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск в Донецкой области. Это будет зависеть от ее действий на флангах.

Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Все зависит от того, как действительно будет происходить ситуация на юге Покровского направления, а не на юге общей зоны боевых действий, театра боевых действий. Как быстро они смогут сформировать южный фланг, даже скажу так, какие у них будут результаты, например, в районе Селидового", — говорит эксперт.

Сейчас в районе города Селидово ВСУ проводят высококачественную оборону, поэтому захватчики не имеют возможности прорваться туда и закрепиться, чтобы начать городские бои. По словам Коваленко, пока Селидово будет находиться под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск большой риск для россиян.

Также это касается и квадрата Горняк-Кураховка-Звездное. Контроль ВСУ над этой агломерацией также не дает россиянам наступать на Курахово, подчеркнул эксперт.

"Именно от ситуации по этим локациям зависит, когда россияне смогут начать очередную волну, более интенсивную волну наступательных действий в Покровском направлении", — пояснил Коваленко.

Пока войска РФ пытаются в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки формировать фланги и закрепляться на новых участках, но не идти в лоб на Покровск.

Как сообщалось, россияне наступают в Донецкой области. В частности, они недавно добились незначительных успехов в Торецке, а также продвинулись юго-западнее Донецка и севернее Водяного.

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