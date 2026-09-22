РФ может накапливать ракеты для ударов по энергетике Украины зимой: авиаэксперт объяснил замысел врага

Обстрел / © tsn.ua

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Россия может копить запасы ракет, чтобы использовать их во время зимней кампании против энергетической инфраструктуры Украины. В то же время страна-агрессорка все чаще применяет ударные дроны.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

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По его словам, российские предприятия способны производить около 50-70 баллистических ракет в месяц. Если часть этого вооружения не используется сразу, оно может поступать на склады для дальнейшего применения.

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«Россия может накапливать именно ракеты, используя все чаще реактивные и обычные ударные дроны, готовясь к зимней кампании по ударам по украинской энергетической сфере», — отметил эксперт.

Долинце также предположил, что РФ может копить запасы «Шахедов». По его данным, российские войска запускают около 2,5-3 тысячи таких беспилотников в месяц, тогда как производственные возможности могут превышать 3 тысячи единиц.

Отдельно эксперт обратил внимание на военное сотрудничество России с Северной Кореей. По его словам, КНДР остается одним из ключевых поставщиков для Москвы артиллерийских боеприпасов и баллистического вооружения. Россия может передавать Пхеньяну собственные военные технологии, в частности наработки для производства ударных беспилотников.

Напомним, Россия ночью 22 сентября нанесла массированный удар по Украине дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и Павлоград. В Днепре в результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. В Киеве ранены и повреждены гражданская инфраструктура. В Черниговской области более 100 тысяч потребителей обесточены. Последствия обстрела фиксируют также в Полтавской области, а Одессу затянуло дымом после атаки.

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