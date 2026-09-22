- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ может накапливать ракеты для ударов по энергетике Украины зимой: авиаэксперт объяснил замысел врага
Эксперт предупреждает, что россияне могут накапливать ракеты для ударов по Украине зимой.
Россия может копить запасы ракет, чтобы использовать их во время зимней кампании против энергетической инфраструктуры Украины. В то же время страна-агрессорка все чаще применяет ударные дроны.
Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.
По его словам, российские предприятия способны производить около 50-70 баллистических ракет в месяц. Если часть этого вооружения не используется сразу, оно может поступать на склады для дальнейшего применения.
«Россия может накапливать именно ракеты, используя все чаще реактивные и обычные ударные дроны, готовясь к зимней кампании по ударам по украинской энергетической сфере», — отметил эксперт.
Долинце также предположил, что РФ может копить запасы «Шахедов». По его данным, российские войска запускают около 2,5-3 тысячи таких беспилотников в месяц, тогда как производственные возможности могут превышать 3 тысячи единиц.
Отдельно эксперт обратил внимание на военное сотрудничество России с Северной Кореей. По его словам, КНДР остается одним из ключевых поставщиков для Москвы артиллерийских боеприпасов и баллистического вооружения. Россия может передавать Пхеньяну собственные военные технологии, в частности наработки для производства ударных беспилотников.
Напомним, Россия ночью 22 сентября нанесла массированный удар по Украине дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и Павлоград. В Днепре в результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. В Киеве ранены и повреждены гражданская инфраструктура. В Черниговской области более 100 тысяч потребителей обесточены. Последствия обстрела фиксируют также в Полтавской области, а Одессу затянуло дымом после атаки.