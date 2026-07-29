РФ действительно готовит массированный ракетный удар: Зеленский подтвердил / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский вечером, 29 июля, подтвердил, что российские войска действительно собираются этой ночью нанести массированный ракетный удар по Украине.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Зеленский рассказал, что заслушал доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Тот доложил, что россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен.

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«Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего, это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые имеют ракеты для „петриотов“ и могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и понимает последствия промедления», — обратился Зеленский к партнерам.

Также он призвал сегодня во всех регионах Украины особо учитывать сигналы воздушной тревоги.

Ранее мониторинговые каналы и эксперты предупредили о высокой вероятности очередного массированного ракетного обстрела этой ночью.

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