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- Украина
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РФ может нанести массированный удар этой ночью — срочное заявление Зеленского
Владимир Зеленский подтвердил подготовку России к массированному удару уже этой ночью — под угрозой вся территория Украины.
Президент Владимир Зеленский вечером, 29 июля, подтвердил, что российские войска действительно собираются этой ночью нанести массированный ракетный удар по Украине.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский рассказал, что заслушал доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Тот доложил, что россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен.
«Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего, это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые имеют ракеты для „петриотов“ и могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и понимает последствия промедления», — обратился Зеленский к партнерам.
Также он призвал сегодня во всех регионах Украины особо учитывать сигналы воздушной тревоги.
Ранее мониторинговые каналы и эксперты предупредили о высокой вероятности очередного массированного ракетного обстрела этой ночью.